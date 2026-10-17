BFMTV: около 100 человек напали на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже

Фото: 123RF.com/joseh51

Около 100 человек в масках напали на штаб-квартиру французского телеканала CNews в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру городской полиции.

Инцидент произошел около 07:00 (08:00 по московскому времени) в западной части французской столицы. Демонстранты в капюшонах перекрыли подъезд к парковке перед зданием, бросали предметы и разбили окна.

Прибывшие правоохранители задержали 21 человека. Отмечается, что в том же здании располагается редакция радиостанции Europe 1.

Ранее на севере Белфаста в Северной Ирландии произошел взрыв в жилом доме после детонации самодельного устройства. Правоохранители оцепили район Стэнхоуп-стрит и эвакуировали местных жителей. Депутат от партии "Шинн Фейн" Джей Мэджи осудила нападение, назвала это безрассудным и опасным поступком. Пострадавших в результате инцидента нет.