Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда

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Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате очередной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Уточняется, что нападение произошло днем 11 октября. Погибшим оказался гражданин Пакистана. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В управлении также отметили, что нападение причинило материальный ущерб, масштабы которого в настоящее время оцениваются.

Аэропорт Эр-Рияда подвергся еще одной серьезной воздушной атаке вечером 10 октября. Сотрудники авиагавани сразу же начали эвакуацию пассажиров и сотрудников.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По информации СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Москва осудила эту атаку и призвала участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.