Хуситы назвали аэропорты Саудовской Аравии целями для ударов

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Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь призвало авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов. Об этом написал военный представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале.

Предупреждение адресовано всем авиакомпаниям, специалистам, сотрудникам и путешественникам. Исключением являются аэропорты Мекки и Медины.

Представитель движения призвал отнестись к заявлению серьезно. Кроме того, он возложил на Эр-Рияд ответственность за возможные последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

Сариа также подчеркнул, что хуситы продолжат придерживаться принципа "аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию", пока не добьются своих целей.

Взрыв произошел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань приступила к эвакуации пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

Погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов.