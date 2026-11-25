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В 2027 году максимальное пособие по беременности и родам в России превысит 1,1 миллиона рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его слова передает News.ru со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

Чирков также отметил, что размер пособия будет на 15% больше, чем в 2026 году.

При этом максимальная выплата за один день больничного для россиян в 2027 году составит 7 860 рублей. В 2026-м предельный средний дневной заработок, учитываемый при расчете пособия, составляет 6 827,4 рубля. Таким образом, лимит вырастет более чем на тысячу рублей.

Фактическая выплата по больничному также зависит от продолжительности трудового стажа. При стаже до пяти лет работнику полагается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. Полный размер пособия предусмотрен для тех, чей стаж превышает восемь лет.

