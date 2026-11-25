Важные нововведения вступят в силу в России в декабре 2026 года. В частности, увеличится сумма удержания за железнодорожные билеты, появится технологический сбор, а участники СВО смогут рассчитывать на бесплатное ЭКО.

Техсбор для ноутбуков и смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Технологический сбор введут в России с 1 декабря. Он распространится на покупку смартфонов, ноутбуков, сотовых телефонов и устройств для проводной связи с беспроводной трубкой. Правительство РФ уже утвердило тарифы и порядок начисления: за один ноутбук или планшет базовый платеж составит 746 рублей, за смартфон – 373 рубля, а за некоторые виды телефонных аппаратов – 37 рублей.

Расчет и оплата пройдут через уже знакомую производителям и импортерам систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП). При этом считать суммы вручную не нужно: компания подает уведомление о вводе товара в оборот, после чего ГИСП сама вычисляет платеж и выставляет счет. Как только деньги поступят, отметка об уплате автоматически передается в систему маркировки.

Ранее IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 призвал не воспринимать введение техсбора как фактор резкого удорожания всей электроники.

"На конечную цену гораздо сильнее влияют курс рубля, стоимость закупки, логистика и наценка продавца. На бюджетной технике мера отразится заметнее в процентном выражении, но и там речь скорее идет о нескольких процентах, а не резком скачке", – пояснил он.

Бесплатное ЭКО для жен и вдов участников СВО

Бесплатное ЭКО по госквотам с 1 декабря станет доступно женам участников СВО. Мера распространится и на вдов погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, однако в этом случае важно будет соблюсти несколько условий.

Вдова, не вступившая в новый брак, сможет пройти процедуру ЭКО и забеременеть в течение 5 лет с момента гибели мужа. Обязательным требованием также является нотариальное разрешение мужчины на применение биологического материала.

В связи с этим вводится регламент установления отцовства для детей, которые были зачаты в указанный срок. Оформить документы получится при наличии свидетельства о браке, медсправки о проведении процедуры с биоматериалом умершего и его прижизненного нотариального согласия, согласно которому мужчина хочет быть записанным отцом ребенка.

Стоимость за возврат жд билетов вырастет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 декабря также изменится сбор за сдачу билетов РЖД на поезда дальнего следования. Размер удержания зависит от того, сколько времени осталось до отправления, но в любом случае показатель не превысит 10% от полной стоимости.

В частности, если сдать билет минимум за 45 суток до поездки, комиссия составит 1%, за 30–44 суток – 3%.

При возврате за 10–29 дней удержат 5% от стоимости, а если отказаться от поездки за 9 дней и меньше – максимальные 10%.

Моментальная передача сведения о займах

С 31 декабря банки и микрофинансовые организации (МФО) обяжут максимально оперативно направлять сведения о заявках от россиян в бюро кредитных историй. Это необходимо для борьбы с кредитным мошенничеством. Передавать данные потребуется в течение получаса после обращения клиента, одобрения, подписания договора, выдачи средств или отказа.

В ответ кредиторы смогут запрашивать в бюро информацию, что поможет фиксировать подозрительные заявки. К примеру, если злоумышленники решат одновременно оформить несколько займов на чужой паспорт в разных компаниях, запись об этом появится в базе за 30 минут.

Увеличение пенсий и их досрочная выплата

Часть россиян в декабре получит две пенсии из-за новогодних праздников. Это коснется тех, кому выплаты обычно зачисляют на банковский счет в начале месяца, то есть с 1-го по 10-е число. При этом за декабрь деньги придут по стандартному графику. Январскую пенсию перечислят до конца года – в таком случае следующие выплаты стоит ожидать уже в феврале.

В свою очередь, граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию. Это объясняется тем, что после достижения указанного возраста удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. В 2026 году ее базовый размер составляет 9 584,69 рубля, а после увеличения сумма становится 19 169,38 рубля. Подавать заявление для этого не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Дополнительно после 80 лет к пенсии добавляют ежемесячную надбавку на уход – 1 413,86 рубля. Поэтому для тех, кто первый раз получил право на обе выплаты, прибавка составит чуть менее 11 000.