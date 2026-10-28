Программа льготного автокредитования будет возобновлена в России с 1 декабря

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Программа льготного автокредитования вновь заработает с 1 декабря, а средства на нее выделят из лимитов 2027 года. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Предложение о перезапуске программы в правительство внесли министерство промышленности и торговли и министерство финансов. В правительстве инициативу поддержали.

Как отметил Мантуров, механизм должен помочь и отечественным автопроизводителям, и тем гражданам, кто сможет воспользоваться льготными условиями покупки машины.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей, ранее ограничивавший применение федеральной скидки.

В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента, при этом размер государственной поддержки будет увеличиваться соразмерно стоимости автомобиля. Кроме того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах. Это существенно увеличит реальную помощь каждой семье.