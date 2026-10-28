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28 октября, 17:25

Политика

Ушаков не подтвердил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби пройдут 10 ноября

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Помощник президента России Юрий Ушаков не подтвердил дату трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которую ранее озвучил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом Ушаков сказал в комментарии ИС "Вести".

"Мы цифру пока еще не называли. Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах, но точную дату пока не называли", – пояснил он.

Вместе с тем Ушаков указал, что точная дата переговоров станет известна в скором времени.

Также помощник президента ответил на вопрос об участии европейских стран в этих консультациях. По его словам, за стол переговоров по Украине их приглашать не собираются.

"Они могут попасть туда, если купят билеты, но за стол переговоров их никто не приглашает", – отметил Ушаков.

Он уточнил, что договоренность существует только о возобновлении трехстороннего формата с участием России, Украины и США, а присутствие Европы в нем не подразумевается.

Тема европейского участия не поднималась и в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Эта беседа состоялась 27 октября. Главы государств обсудили урегулирование украинского кризиса, а также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров.

Разговор длился 90 минут. По словам Стере, он был содержательным и профессиональным.

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