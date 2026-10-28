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28 октября, 18:48

Общество

Житель Якутии рассказал, как в его глазу проросло семечко

Фото: MAX/"Доктор Луцкан"

Житель Якутии, в глазу которого врачи обнаружили проросшее семечко, рассказал газете "Известия" об обстоятельствах случившегося.

Как пояснили медики, семечко оказалось под веком и успело дать росток – корни едва не вошли в ткани конъюнктивы. Инородное тело попало в глаз за четыре месяца до операции. Мужчина тогда поехал к другу, чтобы вместе порыбачить, и по дороге через лес его хлестнула ветка.

"Глаз поцарапался, воспалился, обильно текли слезы", – вспомнил он.

После этого воспаление то и дело возвращалось, а ощущение постороннего предмета в глазу не проходило. Кроме того, мужчину мучили постоянные мигрени и тяжесть в голове. В итоге он обратился в офтальмологическое отделение. Операция прошла быстро. По словам пациента, облегчение он почувствовал сразу.

Семечко удалила Елизавета Карпова – врач-офтальмохирург центра неотложной офтальмологической помощи. По ее словам, из-за инородного тела могла возникнуть язва роговицы, а вслед за ней – утрата зрения. Посторонний предмет извлекли, используя инъекционную иглу. Карпова отметила, что корень успел прорасти приблизительно на три миллиметра. Это первый подобный случай в ее практике.

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