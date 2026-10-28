Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Авария произошла на 100-м километре автодороги А-107. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в выезжавший грузовой автомобиль.

Уточняется, что всего в момент происшествия в салоне автобуса находились 12 человек. Организована проверка.

Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье произошла авария с участием двух автомобилей. Предварительно, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли, еще три человека были госпитализированы с травмами.

