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28 октября, 18:48

Технологии

В США хирург провел операцию пациенту с раком на расстоянии в 55 км от него

Фото: depositphotos/DragonImages

В США хирург Випул Патель впервые удалил предстательную железу у пациента с раком при помощи дистанционной роботизированной системы из больницы, расположенной примерно в 55 километрах от операционной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.

Операция прошла во Флориде. 66-летний пациент был в больнице AdventHealth в городе Миннеола, а хирург находился в медцентре AdventHealth Celebration в городе Селебрейшн. При помощи роботизированной телехирургической системы специалист управлял инструментами и успешно удалил предстательную железу. Во время операции около пациента был другой хирург.

Проведенная процедура вошла в клиническое исследование, одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Его цель заключается в оценке безопасности, эффективности и технических возможностей дистанционной роботизированной хирургии.

Патель подчеркнул, что подобная технология в будущем способна расширить доступ к специализированной медпомощи для людей, которые находятся далеко от крупных медцентров.

Ранее в США хирурги провели сложную операцию по разделению сиамских близнецов. Медики работали более 24 часов, чтобы помочь сросшимся головами сестрам. После вмешательства дети учатся самостоятельно сидеть, есть и говорить, а также взаимодействовать друг с другом и сверстниками.

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