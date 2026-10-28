Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 19:02

Общество

Россиянка попала в изолятор в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте

Фото: телеграм-канал Baza

Жительница Челябинска попала в изолятор в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте. Полиция ведет проверку по факту случившегося, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным местных СМИ, женщина отправилась в свадебное путешествие через аэропорт Екатеринбурга. Она прошла паспортный контроль, однако уже в Таиланде в документе обнаружили лишнюю цифру. В итоге россиянку задержали и отправили в изолятор.

По словам представителя пресс-службы МВД, после обращения заявительницы сотрудники управления по вопросам миграции оперативно заменили документ на новый. Обратный билет женщине купил муж. После оформления нового паспорта в Челябинске она снова уехала в Таиланд.

Ранее в Новосибирской области суд назначил штраф иностранцу, незаконно пересекшему границу России по чужому паспорту. Целью поездки было попасть на похороны родственника.

Суд установил, что мужчина прибыл в автомобильный пункт пропуска "Павловка" в Карасукском районе. Для въезда и посещения похорон он предъявил сотрудникам погранконтроля удостоверение личности на имя другого лица, заведомо ему не принадлежавшее.

Через день мужчина вернулся в тот же пункт пропуска, чтобы выехать в Казахстан, и опять предъявил чужой документ. Однако его действия пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика