Россиянка попала в изолятор в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте

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Жительница Челябинска попала в изолятор в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте. Полиция ведет проверку по факту случившегося, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным местных СМИ, женщина отправилась в свадебное путешествие через аэропорт Екатеринбурга. Она прошла паспортный контроль, однако уже в Таиланде в документе обнаружили лишнюю цифру. В итоге россиянку задержали и отправили в изолятор.

По словам представителя пресс-службы МВД, после обращения заявительницы сотрудники управления по вопросам миграции оперативно заменили документ на новый. Обратный билет женщине купил муж. После оформления нового паспорта в Челябинске она снова уехала в Таиланд.

Ранее в Новосибирской области суд назначил штраф иностранцу, незаконно пересекшему границу России по чужому паспорту. Целью поездки было попасть на похороны родственника.

Суд установил, что мужчина прибыл в автомобильный пункт пропуска "Павловка" в Карасукском районе. Для въезда и посещения похорон он предъявил сотрудникам погранконтроля удостоверение личности на имя другого лица, заведомо ему не принадлежавшее.

Через день мужчина вернулся в тот же пункт пропуска, чтобы выехать в Казахстан, и опять предъявил чужой документ. Однако его действия пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

