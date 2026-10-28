28 октября, 18:14Транспорт
В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения
Фото: depositphotos/Chalabala
В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. До этого отменили ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.
Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о рейсах.
Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.
Кроме того, питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.