В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения

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В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. До этого отменили ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о рейсах.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.

Кроме того, питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.