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23 октября, 19:25

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РСТ: при задержках рейсов туристам стоит отслеживать информацию и перебронировать билеты

В РСТ напомнили туристам о порядке действий при задержках и отменах рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии в телеграм-канале.

"Если рейс отменен, не нужно ехать в аэропорт. При переносе вылета перед поездкой важно уточнить актуальный статус и время отправления нового рейса у туроператора или турагента", – отметил вице-президент организации Дмитрий Горин.

Он также напомнил пассажирам, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.

Горин попросил пассажиров учитывать это и следить за информацией от перевозчика. Туроператоры остаются на связи с организованными туристами и при необходимости принимают решения по корректировке полетных программ.

Кроме того, пассажирам важно поддерживать связь со своим турагентом или туроператором и уточнять у них актуальную информацию о поездке, подчеркнул вице-президент РСТ.

В ночь на 23 октября силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, летевших на столицу. Позднее Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу. На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Позже в Шереметьево была объявлена воздушная тревога. В авиагавани эвакуировали пассажиров. Затем в Шереметьево сняли действие сигнала "воздушная тревога".

Спустя время аэропорты Жуковский и Шереметьево в Москве вернулись к обычному режиму работы после ограничений. В терминалах Шереметьево вновь начали регистрировать пассажиров на рейсы по России и за рубеж.

Ограничения также сняли во Внуково и Домодедово. При этом министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.

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