В Шереметьево проводят эвакуацию пассажиров из-за воздушной тревоги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эвакуация пассажиров проводится в аэропорту Шереметьево из-за воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"На данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров", – говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта помогают пассажирам при перемещении в укрытия, в том числе уводят с бортов воздушных судов и проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации.

В пресс-службе добавили, что в связи с введенными мерами пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию. Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ранее аэропорты Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрылись на прием и выпуск самолетов. Позже в Шереметьево была объявлена воздушная тревога.

В этот период запрещено пользоваться лифтами, находиться возле окон и стеклянных конструкций, оставаться на борту самолетов. Нельзя фотографировать и снимать видео, а также приближаться к обнаруженным БПЛА и их фрагментам.

Меры введены на фоне продолжающихся попыток атаковать столицу с помощью БПЛА. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников. Непосредственно над городом к настоящему моменту сбили 22 дрона.