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14 октября, 16:59

Политика

В Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно сообщать о задержках рейсов по СМС

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение направили министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом. Объявления в аэропортах также не помогают тем, кто находится за пределами терминала или ожидает вылета в гостинице.

Депутаты предлагают внести изменения в Федеральные авиационные правила отдельным пунктом 74.1 и обязать перевозчиков отправлять СМС на номер телефона, указанный при бронировании. Уведомление потребуется при отмене рейса, переносе вылета на другую дату или более раннее время, а также при подтвержденной задержке более чем на 30 минут.

В сообщении предлагается указывать номер и маршрут рейса, первоначальное и предполагаемое новое время вылета. Если установить время отправления пока невозможно, пассажиру должны сообщить об этом и предупредить о последующем обновлении информации. При существенном изменении расписания потребуется повторное уведомление.

Кроме того, авиакомпании должны будут фиксировать время отправки сообщений. Если СМС не доставлено по независящим от перевозчика причинам, например из-за ограничений связи или особенностей работы иностранного оператора, это не станет нарушением при условии своевременной отправки уведомления.

Если билет куплен через посредника или онлайн-сервис, депутаты предлагают обеспечить передачу авиакомпании контактного номера пассажира и возможность обновить его до вылета.

Авторы инициативы считают, что новые правила позволят создать единый стандарт информирования пассажиров, снизить зависимость от мобильного интернета и уменьшить риск пропуска рейсов из-за несвоевременного получения информации.

Ранее сообщалось, что компания Boeing планирует создать систему для защиты самолетов от преднамеренных крушений. Руководство компании считает угрозу преднамеренных крушений одной из главных причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации.

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