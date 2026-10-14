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14 октября, 13:25

Транспорт

Россия и Египет договорились об увеличении числа прямых авиарейсов

Фото: depositphotos/Shebeko

Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение авиасообщения между странами. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Документ подписали по итогам переговоров представителей авиационных властей двух государств. Он предусматривает возможность для назначенных авиаперевозчиков выполнять больше прямых рейсов.

В августе Росавиация сообщила о возможности запуска прямых рейсов из России на два египетских курорта на побережье Средиземного моря – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Российским авиакомпаниям разрешили обращаться за допусками на регулярные перевозки, а ведомство выразило готовность рассматривать заявки на чартерные рейсы.

В сентябре стало известно, что авиакомпания Red Wings рассчитывает начать полеты в Борг-эль-Араб в 2027 году. Перевозчик уже подал заявку на выполнение рейсов из Москвы и Екатеринбурга на самолетах семейства Ту-204/214. Кроме того, компания продолжает обсуждать с турагентствами и туроператорами организацию чартерных программ в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн.

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