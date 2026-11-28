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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что заключение мирного договора невозможно, если Украина не пойдет на территориальные уступки России. Об этом она рассказала в эфире подкаста газеты Die Welt.

По ее словам, утверждение о том, что мирный договор можно заключить без ухода Киева с территорий, которые Россия считает своими и где проживает русскоязычное население, "сегодня совершенно иллюзорно". Вайдель также обратила внимание, что русские хотят создать коридор безопасности между собой и НАТО. Поэтому на другое они не согласятся.

Вайдель отметила, что США в свое время не согласились бы с тем, чтобы страны Варшавского договора установили свои ракетные системы в Мексике или Канаде. Она напомнила, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что понимает наличие у России таких интересов.

Вайдель согласилась с утверждением, что "Украина практически проиграла войну". По ее словам, в 2022 году Стамбульский меморандум предусматривал более выгодные для Киева условия, чем на сегодняшний день.

Ранее председатель фракции АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер указывал, что партия намерена восстановить экономические отношения с Россией. В частности, АдГ способна подтолкнуть к разговору о том, как завершить конфликт на Украине дипломатическим путем.

