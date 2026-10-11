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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена восстановить экономические отношения с Россией, сообщил председатель фракции АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер в интервью ИС "Вести".

Он рассказал, что 14 октября в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт на специальном заседании рассмотрят резолюцию АдГ. Документ предполагает прекращение любой помощи Украине, отмену антироссийских санкций и переговоры с Москвой.

По его словам, резолюция отчасти носит символический характер, но при этом способна подтолкнуть к разговору о том, как завершить конфликт на Украине дипломатическим путем.

"Из-за санкций против России мы теряем более 90 миллиардов евро ежегодно", – заявил Кирхнер.

Причиной он назвал нереализованные поставки нефти и газа, а также угасающие экономические связи. Политик также выступил за восстановление "Северного потока" и дальнейшие поставки российского газа.

"Мы хотим и впредь получать российский газ, чтобы наши экономические отношения возобновились", – добавил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики может стать спасением для промышленности и экономики Германии. Таким образом он прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, которая положительно оценила договоренность Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Дмитриев отметил, что Вайдель защищает интересы Берлина.

