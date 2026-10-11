Захарова напомнила о сотрудничестве BMW с нацистами после его отказа дать члену АдГ машину

Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о сотрудничестве немецкого автоконцерна BMW с нацистским режимом. Поводом стал отказ компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу, представляющему партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова опубликовала выдержку из материала Der Spiegel, в котором говорится об отказе BMW в автомобиле и лизинге Раушу. Уточняется, что из-за отказа избранный председатель обвинил концерн в дискриминации по политическому признаку.

При этом холдинг был единственным участником тендера, другие немецкие компании изначально не подавали свои заявки на обслуживание автопарка ландтага. По словам Захаровой, отказ предоставить машину является демонстрацией идеологической избирательности.

"Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала <...> BMW и ее руководство, как поддерживали вопреки интересам немцев глубинное государство и идеологов превосходства западной расы, так и по сей день поддерживают", – отметила она.

Дипломат напомнила, что в годы Второй мировой войны концерн выпускал двигатели для самолетов немецких военно-воздушных сил и мотоциклы для нужд Вооруженных сил нацисткой Германии. На предприятиях BMW работали около 35 тысяч подневольных сотрудников, что составляло до двух третей персонала компании.

Захарова также обратила внимание на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций BMW. По ее словам, они поддерживали нацистский режим и извлекали выгоду из использования принудительного труда в военные годы.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что BMW также оказывают поддержку властям Украины и Германии, выступающим за поставки оружия Киеву.

Ранее Захарова заявила, что ситуация с перуанским политиком Гитлером Муссолини Симеоном Флоресом, который победил на муниципальных выборах, связана с тенденцией к нормализации образов нацистских и фашистских лидеров в современном мире. По ее словам, имя политика может показаться шуткой, однако эта история оказалась реальной, а не выдуманной.

Подобные случаи постепенно возвращают имена Гитлера и Муссолини в общественное сознание, формируя к ним отношение как к чему-то привычному и допустимому, отметила дипломат. При этом Захарова подчеркнула, что сам Флорес, вероятно, не несет ответственности за то, как его назвали.