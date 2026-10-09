Мэром города в Перу стал Гитлер Муссолини

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В перуанском городе Керопалька мэром избран кандидат от левой партии Ahora Nación Гитлер Муссолини Симеон Флорес, сообщается на сайте партии.

Победитель носит то же имя, что Адольф Гитлер, возглавлявший нацистский режим в Германии, и Бенито Муссолини – основатель фашизма и диктатор Италии. Оба были ключевыми фигурами европейской политики во времена Второй мировой войны.

На муниципальных выборах мужчина получил 34,54% голосов. В партии указали, что внимание общественности к результатам выборов в городе привлекло как раз совпадение имен. Сам Флорес уверяет, что это его настоящее имя, которое дали ему родители при рождении.

Ранее британские исследователи из Университета Бата выяснили, что у нацистского лидера могло быть редкое генетическое заболевание, совмещающее задержку полового созревания и нарушение обоняния.

Предположительно, у Гитлера мог быть синдром Каллмана. Профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии объяснил: у 10% людей с этим типом мутации может быть маленький пенис, но гораздо чаще яички не опускаются к мошонке.

