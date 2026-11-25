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Силовики задержали в Москве адвоката Максима Гранкина, возглавляющего коллегию "Гранкин и партнеры", и его сына Ивана. Оба стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, задержания прошли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Гранкину и его сыну предъявили обвинения по статье 291.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве. Им избрали меры пресечения.

Согласно материалам дела, суд отправил обоих обвиняемых в следственный изолятор на два месяца. Отец и сын уже обжаловали решения об аресте в апелляционной инстанции.

По этому же уголовному делу арестован бизнесмен из Ставрополя Роман Борозна.

Ранее столичный суд приговорил бывших руководителей ПАО "Промсвязьбанк" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к восьми годам колонии каждого. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении около 40 миллиардов рублей у кредитной организации.