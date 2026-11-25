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Россия обладает значительными преимуществами для развития искусственного интеллекта благодаря доступности энергетических ресурсов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Он обратил внимание на ответ чат-бота Grok на вопрос пользователя о главном препятствии для создания сверхинтеллекта. По мнению нейросети, ключевым ограничивающим фактором для дальнейшего развития искусственного интеллекта остается доступность энергии. Среди других возможных препятствий ИИ перечислил нехватку вычислительных мощностей, данных и человеческих ресурсов.

Дмитриев заявил, что Россия располагает самыми дешевыми и обильными энергетическими ресурсами в мире, необходимыми для развития сверхинтеллекта. По его мнению, таким образом, основное ограничение для этого направления уже устранено.

Также глава РФПИ сам обратился к Grok и попросил оценить энергетические преимущества России, включая возможности гидроэнергетики, газовой и атомной отраслей.

В ответ чат-бот указал, что Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа, а внутренние цены на электроэнергию в стране относятся к числу самых низких. При этом Grok отметил, что сопоставимыми преимуществами обладают также Канада, Норвегия и государства Персидского залива.

После этого спецпредставитель президента РФ попросил нейросеть составить рейтинг десяти стран с наиболее дешевыми и обильными энергоресурсами для развития сверхинтеллекта. В представленном списке Россия заняла первое место. Следом расположились Канада и США. Также в рейтинг вошли Китай, Катар, Норвегия, Иран, Австралия, Саудовская Аравия и Казахстан.

Ранее Дмитриев сообщал о переговорах России и США по реализации совместных проектов в сфере центров обработки данных. По его словам, значительный потенциал сотрудничества между двумя странами существует также в Арктике, сфере сжиженного природного газа и энергетике.