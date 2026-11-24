Фото: аппарат заместителя мэра Москвы

Серия занятий для студентов о безопасном поведении в интернете и об угрозе попасть в противоправные схемы началась в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Встречи проводят представители "Московской безопасности" и проекта "Молодежь Москвы".

"Безопасность в цифровой среде сегодня начинается не с запретов, а с понимания рисков", – сказал он.

По словам заммэра, молодым людям нужно четко понимать, где заканчивается подработка и начинается участие в преступлении. Одна из самых распространенных схем – дропперство: согласившимся предлагают передать свою банковскую карту или принять перевод "для знакомого". Ответственность при этом несет именно исполнитель.

Горбенко отметил, что такие схемы особенно опасны тем, что участник может не сразу осознать, что стал частью преступления.

"До конца года мы проведем еще три занятия в московских вузах и продолжим эту работу в 2027 году", – добавил он.

На встречах слушателям объясняют, как распознать вовлечение в преступление. Среди признаков – обещание легких денег за непонятную работу, просьба сохранить все в тайне, давление и постепенное усложнение заданий. В таких случаях рекомендуют не выполнять поручение, сохранить переписку и обратиться к взрослому, которому студент доверяет, в администрацию учебного заведения или в правоохранительные органы.

Отдельный блок посвящен базовым правилам кибербезопасности: для важных сервисов стоит заводить разные пароли, делать их длинными и непредсказуемыми, не хранить в открытых заметках и переписках, включать двухфакторную аутентификацию.

Первые встречи уже состоялись в Колледже программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА и в МАРХИ.

Ранее сообщалось, что внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" появится во всех школах России с 1 сентября 2027 года. Он предназначен для учеников с 5-го по 11-й класс. Также разрабатывается платформа, с помощью которой школьники смогут безопасно использовать ИИ на практических занятиях.