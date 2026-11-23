Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты проекта "Перезвони сам" предостерегли жителей Москвы от злоумышленников, которые по телефону и в интернете используют тему самозапрета на кредиты. Об этом рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Схема с самозапретом на кредиты – это классическая социальная инженерия, адаптированная под государственные сервисы, то есть психологическая манипуляция, конечная цель которой – заставить человека добровольно отдать деньги", – сказала Шилина.

По ее словам, ни портал "Госуслуги", ни Бюро кредитных историй не звонят людям, чтобы оформить, проверить или снять ограничение. Любой звонок с предложением помочь подключить услугу она назвала попыткой кражи данных.

Для обмана злоумышленники могут использовать телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками портала "Госуслуги" или Бюро кредитных историй. Они заявляют о проблемах с оформлением запрета или требуют срочно его отменить. После этого аферисты запрашивают код подтверждения из СМС либо присылают ссылку на фишинговую страницу.

Захватив учетную запись, мошенники получают возможность поменять контактные данные, завладеть банковскими сведениями и использовать аккаунт для последующих атак от имени различных ведомств и организаций. Но если самозапрет уже действует, одного входа в личный кабинет недостаточно для получения кредита, на который распространяется ограничение. Поэтому аферисты склоняют человека отменить запрет, воспользоваться кредитными продуктами, на которые он не распространяется, или придумывают новые предлоги для обмана.

Если по телефону или в переписке предлагают установить, проверить или снять самозапрет, нужно сразу прекратить разговор. Не стоит сообщать коды из СМС, открывать присланные ссылки и звонить по номерам из сообщений. Проверить, подключена ли услуга, можно самому в личном кабинете на портале "Госуслуги".

В случае передачи кода и взлома аккаунта на "Госуслугах" нужно незамедлительно вернуть доступ к профилю, завершить все сеансы и установить новый пароль. Также рекомендуется проверить контактные данные, заявления, согласия и доверенности, оформленные через учетную запись, и получить кредитную историю. Незнакомую заявку на кредит или уже выданный заем можно оспорить в соответствующей финансовой организации.

По словам Шилиной, "Госуслуги" нужны аферистам не для работы с порталом, а для доступа к личным данным жертвы и совершения других преступлений.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали активнее обманывать покупателей игровых приставок. Они размещают объявления с обещаниями низких цен и быстрой доставки, пользуясь повышенным интересом к игровой индустрии. Однако после перевода денег продавцы пропадают либо отправляют покупателям не тот товар. В МВД посоветовали воздержаться от предоплаты незнакомым лицам, особенно если перевод предлагается сделать на личный счет или через систему быстрых платежей.

