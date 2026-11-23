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Крупнейшим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) следует согласовать предельные показатели возможностей нейросетей и не выходить за установленные ограничения до появления более надежных механизмов безопасности. Об этом заявил главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки, сообщает газета "Известия".

В качестве одного из ориентиров он предложил использовать перплексию – показатель, отражающий способность языковой модели прогнозировать следующий элемент текста. По наблюдениям Пачоцки, снижение логарифмической перплексии ниже отметки 0,8 сопровождалось появлением у систем OpenAI дополнительных возможностей в математике и кибербезопасности. Дальнейшее уменьшение значения до 0,68–0,7, как предполагает исследователь, может привести к новым качественным изменениям в работе ИИ.

Кроме того, ученый указал на необходимость более эффективных инструментов наблюдения за внутренними процессами нейросетей, в частности мониторинга цепочек рассуждений, который позволяет анализировать последовательность промежуточных шагов модели при решении задач. Участникам рынка Пачоцки предложил выработать единые требования к тестированию систем, оценке потенциальных угроз и раскрытию информации об их возможностях.

При этом он признал, что перплексия не может служить универсальным критерием оценки возможностей ИИ. Значения метрики зависят от особенностей обучающих и тестовых данных, различающихся у разработчиков. Поэтому перплексия не всегда позволяет достоверно оценить, насколько успешно модель справляется с практическими задачами.

По прогнозу специалиста, уже в 2027 году исследования в области предварительного обучения нейросетей могут заметно ускориться за счет использования самого искусственного интеллекта для разработки новых алгоритмов. Однако такой прогресс способен опередить совершенствование технологий, предназначенных для выявления и предотвращения опасного поведения моделей.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс указывал, что искусственный интеллект способен привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. Он говорил, что современные ИИ-инструменты в сочетании с людьми, имеющими злые намерения, представляют собой самое мощное оружие, которое когда-либо существовало у человечества.

