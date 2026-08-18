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18 августа, 13:55

Политика

В Госдуму внесли проект о маркировке ИИ-контента

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, обязывающий владельцев сервисов с большими моделями на базе искусственного интеллекта помечать материалы, которые были созданы или изменены с их помощью. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, маркировка станет обязательной для тех, кто предоставляет доступ к таким ИИ-моделям. Формат и порядок нанесения пометок определит кабмин.

Авторы законопроекта пояснили, что мера направлена на повышение защиты населения от дезинформации, а также на сокращение числа преступлений, которые можно совершить с использованием сгенерированного или отредактированного нейросетями контента.

Ранее Владимир Путин подписал закон об урегулировании разработки и применения ИИ в России. В частности, документ дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей ИИ.

Формат и порядок размещения маркировки будут определяться соглашением между тем, кто применяет модель, и тем, кто предоставляет возможность ее использования.

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