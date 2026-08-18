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Племянница британского короля Карла III принцесса Евгения назвала новорожденную дочь в честь королевы Елизаветы II. Девочка получила имя Аделаида Элизабет Аннина Бруксбенк, написала принцесса в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она пояснила, что дала дочери имя в честь трех дорогих ей людей, включая прабабушку.

"Мы рады поделиться фотографиями Аделаиды Элизабет Аннины Бруксбенк. Она названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми мы восхищаемся", – написала принцесса.

По ее мнению, имя дочери отражает британскую и португальскую историю.

Ранее американский актер Люк Уилсон, известный по фильму "Блондинка в законе", и его 24-летняя избранница Кендалл Йейтс впервые стали родителями. Пара долгое время не афишировала свои отношения, но недавно впервые появилась на публике с новорожденной дочерью. Уилсон и Йейтс познакомили гостей и коллег актера с малышкой, однако не стали раскрывать ни дату ее рождения, ни имя.

