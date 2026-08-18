Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 13:29

В мире

Британская принцесса Евгения назвала дочь в честь королевы Елизаветы II

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Племянница британского короля Карла III принцесса Евгения назвала новорожденную дочь в честь королевы Елизаветы II. Девочка получила имя Аделаида Элизабет Аннина Бруксбенк, написала принцесса в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она пояснила, что дала дочери имя в честь трех дорогих ей людей, включая прабабушку.

"Мы рады поделиться фотографиями Аделаиды Элизабет Аннины Бруксбенк. Она названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми мы восхищаемся", – написала принцесса.

По ее мнению, имя дочери отражает британскую и португальскую историю.

Ранее американский актер Люк Уилсон, известный по фильму "Блондинка в законе", и его 24-летняя избранница Кендалл Йейтс впервые стали родителями. Пара долгое время не афишировала свои отношения, но недавно впервые появилась на публике с новорожденной дочерью. Уилсон и Йейтс познакомили гостей и коллег актера с малышкой, однако не стали раскрывать ни дату ее рождения, ни имя.

Читайте также


за рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика