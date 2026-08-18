ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции нейтрализовали 10 управляемых авиабомб, 2 РСЗО HIMARS и 1 671 БПЛА.

В ДНР российские силы подбили бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два канадских бронеавтомобиля Senator.

Ранее ВС РФ поразили патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом в порту Одесса. Судно обеспечивало безопасность на переходе морем и в местах разгрузки ВСУ.

Кроме того, в порту Измаил удалось ликвидировать причальный терминал, который обеспечивал разгрузку морских судов с военными грузами.