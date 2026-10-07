Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 15:23

В мире

Британская Королевская почта сократит до 2,5 тыс сотрудников

Фото: 123RF.com/quackersnaps

Британская национальная почтовая служба Royal Mail планирует сократить до 2,5 тысячи работников до конца 2027 года. Об этом сообщила газета Telegraph.

Отмечается, что сокращения связаны с резким падением спроса на отправку писем. Реорганизация затронет головной офис Королевской почты и периферийные функции, но не коснется рядовых почтальонов, сортировщиков и водителей.

В Royal Mail пояснили изданию, что реорганизация направлена на повышение эффективности внутри компании. За последние четыре года почтовая служба понесла убытки в размере почти 800 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 миллиарду долларов. При этом за последние 20 лет объем отправок писем сократился на 70%.

Ранее сообщалось, что число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в 1,5 раза за год и достигло примерно 226 тысяч человек. Отмечалось, что при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается.

Читайте также


за рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика