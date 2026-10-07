Британская Королевская почта сократит до 2,5 тыс сотрудников

Фото: 123RF.com/quackersnaps

Британская национальная почтовая служба Royal Mail планирует сократить до 2,5 тысячи работников до конца 2027 года. Об этом сообщила газета Telegraph.

Отмечается, что сокращения связаны с резким падением спроса на отправку писем. Реорганизация затронет головной офис Королевской почты и периферийные функции, но не коснется рядовых почтальонов, сортировщиков и водителей.

В Royal Mail пояснили изданию, что реорганизация направлена на повышение эффективности внутри компании. За последние четыре года почтовая служба понесла убытки в размере почти 800 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 миллиарду долларов. При этом за последние 20 лет объем отправок писем сократился на 70%.

Ранее сообщалось, что число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в 1,5 раза за год и достигло примерно 226 тысяч человек. Отмечалось, что при дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается.