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Россиянам стали приходить сообщения якобы от таможенных служб о задержке международных посылок. Злоумышленники требуют срочно оплатить пошлину, обещая доставить заказ до новогодних праздников. О новой схеме обмана РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В сообщениях мошенники утверждают, что без дополнительного платежа получить отправление вовремя не получится. Для оплаты получателю предлагают перейти по ссылке на специальную страницу.

Однако ссылка ведет на поддельный сайт, который копирует внешний вид официального платежного сервиса. В результате деньги и данные банковских карт могут попасть к злоумышленникам.

В "Мошеловке" напомнили, что таможенные сборы следует оплачивать только по официальным реквизитам через банковские сервисы. Проверять движение посылки рекомендуется по трек-номеру на сайте почтового оператора или в личном кабинете интернет-магазина.

Специалисты также призвали не вводить защитные коды банковских карт на страницах, ссылки на которые приходят в сообщениях с коротких сервисных номеров.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали активнее обманывать покупателей игровых приставок. Они размещают объявления с обещаниями низких цен и быстрой доставки, пользуясь повышенным интересом к игровой индустрии. Однако после перевода денег продавцы пропадают либо отправляют покупателям не тот товар.