Фото: depositphotos/paulgrecaud

Германия, Франция и Великобритания не могут самостоятельно принимать решения о возможных переговорах с Россией из-за противодействия со стороны ряда европейских политиков. Такое мнение депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер высказал в беседе с газетой "Известия".

По его словам, попытка Берлина, Парижа и Лондона наладить диалог с Москвой вызвала бы резкую реакцию Киева, стран Балтии и главы евродипломатии Каи Каллас. В результате возможности трех европейских государств самостоятельно определять позицию по этому вопросу оказываются существенно ограничены.

"У евротройки практически нет свободы действий", – подчеркнул Картхайзер.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможный приезд представителей евротройки в Москву не означает их автоматического участия в переговорах по Украине. По его словам, российская сторона пока ожидает ответа европейских политиков на приглашение посетить Россию.