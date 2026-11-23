Фото: ТАСС/EPA/STR (Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства столичный бизнес-центр украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Нежилое здание в центральной части Москвы обратили в доход государства как имущественный комплекс. Кроме того, ООО "Сити Комплекс" обязали в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу или обращения его к немедленному исполнению передать объект Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по акту приема-передачи.

В обосновании указывалось, что по российскому законодательству лишение участников экстремистских объединений активов, служащих источником финансирования незаконной деятельности, выступает одним из механизмов противодействия экстремизму. Такая мера носит превентивный характер и защищает публичный порядок, нацбезопасность и конституционный строй.

В сентябре 2023 года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Шевченковский суд отправил бизнесмена под арест.

Позже украинские правоохранители обвинили Коломойского в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

Тем временем распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость Коломойского, расположенную в поселке Партенит в Алуште. В марте 2024-го Кошехабльский суд Адыгеи изъял имущество олигарха и его бизнес-партнеров в пользу России.

В 2026 году Альметьевский городской суд Татарстана заочно приговорил Коломойского к 12 годам лишения свободы по обвинению в хищении российской нефти на сумму свыше 10 миллиардов рублей.