Неизвестные захватили связанный с Коломойским терминал в Одесской области

Фото: РИА Новости/стрингер (Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Неизвестные захватили зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, который ранее управлялся структурами, связанными с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, утром 29 сентября группа неизвестных прибыла на территорию морского перевалочно-складского комплекса, силой заняла ее и установила фактический контроль.

Ранее объект также находился в управлении структур, связанных с бывшим владельцем ПриватБанка Геннадием Боголюбовым. Сейчас судьба "Бориважа" решается в судах. В частности, рассматривается вопрос о законности передачи зернового терминала в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

В сентябре 2023 года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Шевченковский суд арестовал бизнесмена.

Позже правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения Коломойскому в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В свою очередь, распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость олигарха, расположенную в поселке Партенит в Алуште. В марте 2024-го Кошехабльский суд Адыгеи постановил изъять имущество Коломойского и его бизнес-партнеров в пользу России.

В 2026 году Альметьевский городской суд Татарстана вынес заочный приговор Коломойскому по обвинению в хищении российской нефти на сумму более 10 миллиардов рублей.