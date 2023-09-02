Украинскому бизнесмену Коломойскому предъявили обвинения в финансовых махинациях

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Служба безопасности Украины подтвердила, что бизнесмену Игорю Коломойскому предъявлены обвинения статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", – сообщает СБУ.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора продолжается, уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что осенью прошлого у Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого украинские СМИ сообщали, что его лишили гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние бизнесмена в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Но в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до 850 миллиона долларов из-за принудительного изъятия в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании "Укрнафта" и принадлежавшей ему с партнерами компании "Укртатнафта".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обыски у Коломойского, призвала провести обыски у всей украинской элиты по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве.