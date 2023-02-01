СБУ сообщила о разоблачении схемы хищения в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 1 млрд долларов

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Служба безопасности Украины после обысков у бизнесмена Игоря Коломойского разоблачила схемы хищения в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 40 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что обыски прошли по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов.

По данным службы, средства присвоил себе бывший менеджмент организаций. Уточняется, что преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

В рамках уголовных производств документируется 10 эпизодов преступной деятельности. Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, об уклонении от уплаты налогов, создании задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Все это привело к снижению стоимости активов, отметили в СБУ.

"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ начала обыски в доме Коломойского. В декабре прошлого года он лишился статуса долларового миллиардера в перечне украинского Forbes. В 2022-м состояние предпринимателя оценивалось в 1,8 миллиарда долларов.

При этом перед началом спецоперации оно составляло 1,9 миллиарда. Впоследствии сумма активов бизнесмена сократилась до 850 миллионов.

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