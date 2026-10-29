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29 октября, 13:11

Общество

В Подмосковье подросток два месяца проходил с осколком зеркала в ладони

Фото: mz.mosreg.ru

Осколок разбитого зеркала достали из ладони подростка врачи Раменской больницы – инородное тело находилось в руке два месяца. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел на прием с жалобами на незаживающую рану, отек кисти и резкую боль при попытке сжать кулак. Как выяснилось, два месяца назад молодой человек порезался, убирая разбитое зеркало. Поначалу травма не давала о себе знать, однако спустя месяц часть движений ладонью начала отзываться сильной болью.

Ультразвуковое исследование выявило в мягких тканях инородное тело длиной два сантиметра. Вокруг него успела сформироваться капсула, которая периодически воспалялась и мешала пальцам двигаться.

"Мы извлекли осколок через небольшой разрез. Все манипуляции проводились предельно осторожно, чтобы не повредить сухожилия сгибателей кисти и сосуды", – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Уже на следующий день после операции подростка выписали. Подвижность кисти удалось восстановить полностью.

Ранее врачи Раменской больницы спасли глаз мужчине, в радужку которого попал металлический осколок. Пациент получил травму во время работы с инструментом по металлу. Врачам удалось извлечь инородное тело через микропрокол размером 1,5 миллиметра. После они использовали лечебную контактную линзу с бандажными свойствами.

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