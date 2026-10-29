ТАСС: напавшего на человека на Таймыре белого медведя изымут из дикой природы

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Белого медведя, который напал на дорожного рабочего на Таймыре, отловят и изымут из дикой природы, рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

"Медвежий патруль" из Москвы сегодня должен прибыть, его планируют изъять из естественной среды", – рассказал представитель оперативных служб.

Он подчеркнул, что краснокнижного зверя ликвидировать не собираются: в подобных случаях животное передают в зоопарк либо в приют для диких животных.

Проект "Медвежий патруль" действует в шести арктических регионах – Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Инициатором выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, идею поддержал Владимир Путин.

Задача проекта – сохранить редкое животное и сократить число конфликтных ситуаций между белыми медведями и людьми, которое в последнее время стабильно растет.

О нападении белого медведя на дорожного рабочего на севере Красноярского края стало известно 28 октября. По информации СМИ, у пострадавшего выявили скальпированную рану головы, ранения лопатки и обеих кистей. Состояние оценивают как удовлетворительное.

Также хищники стали появляться в поселке Диксон. От населенного пункта отогнали трех зверей, в том числе медведицу с медвежонком.

