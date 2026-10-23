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23 октября, 12:07

Происшествия

В Красноярском крае сторож погиб после нападения медведя

Фото: 123RF.com/petrunina

В Богучанском округе Красноярского края медведь напал на сторожа производственной базы. Мужчина погиб, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) округа.

Инцидент произошел в темное время суток в нескольких километрах от села Богучаны. Животное, напавшее на человека, ликвидировали в кратчайшие сроки.

Глава округа Алексей Медведев рассказал, что с начала сезона в округе ликвидировали 67 медведей. В ЕДДС поступило около 80 сообщений о появлении хищников в населенных пунктах, однако не все случаи подтвердились. При этом, подчеркнул Медведев, специалисты проверяют каждое обращение.

В 2026 году в России отстрелили более 4,6 тысячи медведей. Больше всего случаев пришлось на Сибирь, где добыли 2 590 животных, и Дальний Восток – свыше 1,3 тысячи. Среди регионов лидируют Красноярский край, Бурятия и Иркутская область.

При этом численность бурых медведей в стране продолжает расти. По данным Минприроды, с 1990 года она увеличилась более чем в 2,3 раза и достигла примерно 308 тысяч особей.

В Москве не зафиксировали присутствие медведей в городской черте

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