Медведь убил охотника в Архангельской области

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Медведь насмерть загрыз охотника в окрестностях поселка Пинега Архангельской области. Инцидент произошел 18 октября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что мужчина ушел в лес с ружьем для сбора ягод. Он не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей, отметили в правительстве.

При этом сведений о выходе хищников к людям в этой местности не поступало. Случаи нападения медведя на человека в здесь не фиксировались с 1978 года.

Для устранения опасности для жителей Пинеги и близлежащих населенных пунктов местные власти решили застрелить хищника. К этой работе на добровольной основе привлечены охотники, которым выдали соответствующие разрешения.

Уточняется, что погибшему было 49 лет. По факту случившегося началась проверка, уточнили в следственном управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее медведь напал на двух человек в Колпашевском районе Томской области. Предварительно, фермер ушел в лес на поиски потерявшейся коровы и не вернулся. На его поиски отправился односельчанин. Позднее нашли тела обоих мужчин.