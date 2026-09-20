В Томской области участились случаи выхода медведей к людям

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В Томской области медведи стали чаще выходить к жилым районам. В связи с этим местным жителям рекомендуется временно не заходить в лесные массивы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В ведомстве отметили, что информация о замеченных рядом с населенными пунктами хищниках начала чаще появляться в соцсетях. Спасатели подчеркнули, что встреча с диким животным может быть опасна для человека.

Если поход в лес отложить невозможно, сотрудники МЧС рекомендовали соблюдать ряд правил. Не следует идти одному, также нужно предупредить близких о маршруте и примерном времени возвращения, взять с собой заряженный телефон. Лучше периодически обозначать свое присутствие голосом, не заходить в густые заросли, не оставлять пищевых отходов и ни в коем случае не подходить к диким животным.

При непосредственной встрече с медведем спасатели советуют не бежать и не совершать резких движений. Сохраняя визуальный контакт, необходимо медленно отойти, не поворачиваясь при этом к зверю спиной. Особенно опасно увидеть медвежат – подходить к ним нельзя категорически.

Ранее два человека погибли при встрече с медведем в Колпашевском районе Томской области. Фермер искал в лесу исчезнувшую корову. После его пропажи на место выдвинулся второй мужчина. Через некоторое время были обнаружены их тела. Хищника обезвредили.