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20 сентября, 16:57

Город

Более 300 тыс человек поклонились мощам святителя Спиридона в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

В храме Христа Спасителя завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунтского. За 5 дней им поклонились более 300 тысяч человек, сообщается на официальном сайте Московской (городской) епархии.

Святыня находилась в храме с 15 сентября, и все это время духовенство епархии совершало молебны у раки и оказывало духовную поддержку паломникам.

20 сентября, сразу после завершения богослужения, епископ Егорьевский Мефодий, исполняющий обязанности управляющего Восточным викариатством и курирующий Юго-Восточное викариатство, совместно с клиром храма Христа Спасителя отслужил молебен святителю Спиридону.

В этом богослужении принял участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, занимающий пост председателя Комиссии РПЦ по развитию паломничества и распространению святынь. По окончании молебна мощи вынесли из храма митрополит Матфей и епископ Мефодий. После благословения верующих раку принял иерей Эвангелос Кутрас, клирик Керкирской митрополии.

После пребывания в России святыня отправится в Казахстан. Мощи будут доступны верующим с 21 сентября по 10 октября в 8 городах республики. График принесения опубликован на сайте Казахстанского митрополичьего округа.

Ранее народный артист России Николай Басков посетил храм Христа Спасителя и несколько часов провел в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Дмитрия Донского. Артист рассказал, что таким образом решил поблагодарить людей за их поддержку и доброжелательное отношение. Подойдя к святыням, певец пожелал своим поклонникам чудес.

В Москве простились с мощами Спиридона Тримифунтского

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