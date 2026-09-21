Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 13:26

Происшествия

Воспитательница получила условный срок за избиение детей в Северодвинске

Фото: vk.ru/seversud

Суд в Архангельской области приговорил воспитательницу детского сада в Северодвинске к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за систематическое избиение двух малолетних воспитанников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Также осужденной запретили 2 года заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, присмотром и уходом за ними. В пользу потерпевших взыскали компенсацию в общей сумме 380 тысяч рублей.

Как установил суд, с февраля по апрель 2026 года 47-летняя женщина систематически наносила побои двухлетним детям и применяла другие недопустимые методы воздействия, причиняя им физическую боль и психические страдания.

Дело возбудили по статьям "Истязание двух несовершеннолетних" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением".

Тем временем в Тульской области будут судить многодетную пару из поселка Плеханово. Утверждалось, что они наносили своему ребенку множественные удары по голове и телу, а также запирали его на ночь в ванной комнате. Пострадавшего и его четырех братьев передали в социально-реабилитационный центр под присмотр специалистов.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика