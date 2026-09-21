Воспитательница получила условный срок за избиение детей в Северодвинске

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Суд в Архангельской области приговорил воспитательницу детского сада в Северодвинске к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за систематическое избиение двух малолетних воспитанников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Также осужденной запретили 2 года заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, присмотром и уходом за ними. В пользу потерпевших взыскали компенсацию в общей сумме 380 тысяч рублей.

Как установил суд, с февраля по апрель 2026 года 47-летняя женщина систематически наносила побои двухлетним детям и применяла другие недопустимые методы воздействия, причиняя им физическую боль и психические страдания.

Дело возбудили по статьям "Истязание двух несовершеннолетних" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением".

Тем временем в Тульской области будут судить многодетную пару из поселка Плеханово. Утверждалось, что они наносили своему ребенку множественные удары по голове и телу, а также запирали его на ночь в ванной комнате. Пострадавшего и его четырех братьев передали в социально-реабилитационный центр под присмотр специалистов.