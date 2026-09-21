В Ростовской области ввели режим ЧС после схода грузового поезда с рельсов

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Режим ЧС ввели в Орловском районе Ростовской области после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По уточненным данным, с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов, 25 из которых оказались опрокинуты. При этом 43 неповрежденных вагона были отбуксированы маневровым поездом на станцию Двойную.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Двойная – Ельмут днем 20 сентября. Из-за схода вагонов оказался нарушен габарит соседнего пути, также возникло аварийное отключение контактной сети.

В связи с произошедшим в пути задерживались сразу несколько пассажирских составов. Спустя время Федеральная пассажирская компания (ФПК) приняла решение скорректировать маршруты следования ряда поездов.

