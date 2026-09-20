Сход грузовых вагонов произошел в Ростовской области

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Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области на перегоне Двойная – Ельмут, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел днем 20 сентября. Из-за схода вагонов нарушен габарит соседнего пути, также возникло аварийное отключение контактной сети.

Пострадавших нет, к месту ЧП направлены восстановительные поезда. Также в пути задерживаются четыре пассажирских состава, задержка составляет до одного часа.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в пресс-службе СКЖД.

Ранее грузовик столкнулся с электричкой во Владимирской области. В результате с рельсов сошли два вагона, водитель автомобиля погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет. Из-за случившегося движение составов на участке ДТП временно приостанавливали.