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20 сентября, 15:49

Экономика

Россия сократила импорт китайского картофеля в августе на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Россия в августе закупила у Китая картофель на 1,8 миллиона долларов, что на 25% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, передает РИА Новости.

Падение в месячном выражении оказалось еще более заметным – объем поставок сократился почти в 2,5 раза по сравнению с июлем. Несмотря на снижение, Россия сохранила место в пятерке крупнейших мировых импортеров китайской продукции. По итогам августа страна уступила только Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу.

Ранее стало известно, что компании из России в июне увеличили закупки помидоров из Грузии в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего в страну поступило томатов на 290,2 тысячи долларов.

Вместе с тем импорт картофеля из Грузии сократился. В июне этого года его закупили на 925,8 тысячи долларов. А в июне 2025-го этот показатель составлял 1,3 миллиона долларов.

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