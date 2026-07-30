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30 июля, 07:18

Экономика

Россия почти вдвое нарастила импорт помидоров из Грузии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские компании в июне увеличили закупки помидоров из Грузии в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Ввоз томатов из Грузии в июне составил 290,2 тысячи долларов. Годом ранее, в июне 2025 года, этот показатель составлял 162,5 тысячи долларов.

При этом импорт картофеля из Грузии, напротив, сократился. В июне 2026 года он составил 925,8 тысячи долларов, тогда как в июне 2025 года достигал 1,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в июне Россия нарастила импорт черешни и вишни из Грузии до рекордных 606,8 тысячи долларов. При этом в июне прошлого года объем закупок составлял всего 21 тысячу долларов.

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