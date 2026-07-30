Семья фермеров передает участникам СВО продукцию собственного хозяйства

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Семья фермеров – супруги Максим и Ася, владельцы фермерского хозяйства полного цикла в Тверской области, с начала специальной военной операции своими силами организуют отправку продуктов военнослужащим. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

На прилавках семьи представлены молочные товары, сыры, мясо, курица и яйца. Фермеры сами выращивают животных, заготавливают корма и производят готовую продукцию. Свою продукцию они представляют на двух московских ярмарках в Северо-Восточном административном округе.

Бойцам отправляют сыры, колбасные и другие изделия. Если требуются дополнительные товары, участники ярмарок приобретают их по запросу. О том, какая помощь нужна в первую очередь, Максим и его супруга узнают напрямую от военнослужащих. Гуманитарные грузы передают адресно – через знакомых и тех, кто находится на связи с бойцами.

"Мы считаем важным поддерживать тех, кто выполняет эту задачу, потому что они взяли на себя ответственность за наш общий мир и безопасность", – рассказал Максим.

Помощь военнослужащим – лишь одно из благотворительных направлений, в которых участвует семья. Фермеры также поддерживают социальные проекты в Тверской области. Деревенские продукты отправляют в рамках региональных инициатив по сохранению традиций и развитию региона.

На московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2026 года активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами собрали и отправили в зону СВО, госпитали и на приграничные территории свыше 42 тысяч предметов первой необходимости.

Всего в Москве работают 15 штабов проекта "Москва помогает". К волонтерскому корпусу присоединились уже более 18,8 тысячи человек.