Турагент Гюнеш: мошенники используют соцсети для обмана при бронировании туров в Турцию

Фото: ТАСС/Zuma/Tolga Ildun

Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции заметно увеличилось с началом летнего сезона, для этого злоумышленники все чаще используют алгоритмы социальных сетей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил турагент в Анталье Доган Гюнеш.

По его словам, мошенники создают фальшивые сайты и аккаунты якобы туристических агентств, которые внешне почти неотличимы от настоящих. Когда человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент пользователи сталкиваются со ссылками на поддельные ресурсы, пояснил Гюнеш.

Злоумышленники привлекают клиентов ценами значительно ниже рыночных, а также сообщениями об акциях или последних оставшихся номерах. После перевода денег выясняется, что бронирование не было оформлено, либо по прибытии турист обнаруживает, что указанного объекта размещения не существует, добавил агент.

Председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкая также предупреждал о резком росте числа подобных преступлений. По его данным, значительная часть мошеннических схем реализуется через Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), после чего общение с потенциальными жертвами переносится в мессенджер WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Ранее муниципалитет турецкой Антальи начал проверку сигналов об обмане российских туристов при бронировании мест для отдыха. Например, количество жалоб на обман при аренде бунгало выросло на 114%. При этом жалобы на сетевые отели выросли на 58%.

В связи с этим эксперты посоветовали туристам проверять сайты перед оплатой путевок, а также никому не сообщать СМС-коды и номер банковской карты. Одной из самых частых схем мошенников являются фишинговые сайты, которые выглядят как страницы настоящих туристических ресурсов.