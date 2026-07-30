30 июля, 08:26Наука
"Роскосмос" показал циклон, принесший в Москву ливни, грозы и град
Фото: MAX/"Роскосмос"
"Роскосмос" показал циклон, который на этой неделе обрушил на столичный регион ливни, грозы и град. Кадры опубликованы в канале госкорпорации в MAX.
Фотографии были получены с российских спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".
Непогода сохранится в мегаполисе до конца рабочей недели. В четверг, 30 июля, синоптики спрогнозировали облачную погоду и кратковременный дождь, который в отдельных районах будет сопровождаться грозой. Температура днем составит от 20 до 22 градусов.
Однако уже в пятницу, 31-го числа, влияние циклона станет менее заметным, благодаря чему столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов.
В свою очередь, в выходные, 1 и 2 августа, в Московский регион придет жаркая погода. Воздух прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.