Почти половина месячной нормы осадков выпала в столичном регионе 29 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки, 29 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировали на метеостанциях в Талдоме – 37 миллиметров. Это составляет 45% от всего месячного объема осадков. При этом в Волоколамске зафиксировали 35 миллиметров, в Можайске – 32 миллиметра, на метеостанции Луговой и в Горках Ленинских – по 29 миллиметров, а также в Наро-Фоминске – 24 миллиметра.

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ за сутки выпало 10 литров осадков на квадратный метр, в Тушине – 13 литров, в районе МГУ – 15 литров, в Бутове – 16 литров на метр площади. Как отметил Тишковец, значение на метеостанции в Бутове почти равно 20% месячной нормы осадков в столице.

По словам синоптиков, в четверг, 30 июля, в столице ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до плюс 15 градусов.

При этом уже в ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в столичный регион придет летняя погода. По прогнозам, в субботу осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 28–30 градусов в Москве. В воскресенье возможен небольшой дождь, но жара сохранится. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26–31 градуса.